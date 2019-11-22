Мерія погодила реконструкцію будинку на Личаківській під центр для постраждалих від домашнього насилля

Виконавчий комітет міськради Львова затвердив благодійній організації «Фонд «Горіховий дім» містобудівні умови та обмеження на реконструкцію будинку №90 на вул. Личаківській під соціальний центр для постраждалих від домашнього насильства. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 22 листопада, передає кореспондент Львівського порталу.

Своїм рішенням виконком дозволив благодійникам провести реконструкцію занедбаного одноповерхового будинку на вул. Личаківській, 90, що в історичному ареалі Львова. При цьому висота оновленої будівлі не повинна перевищувати 7,7 м, 8 м та 10 м.

Після завершення всіх робіт тут облаштують соціальний центр для постраждалих від домашнього насильства. Створення такого закладу ще навесні передбачила Львівська міськрада. На реконструкцію будинку на вул. Личаківській, 90 у бюджеті заклали 2 мільйони гривень.

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Крім різних ремонтних робіт, у будівлі встановлять пандус, а на подвір’ї висадять нові рослини.

Зазначимо, лише згідно з офіційними даними протягом 2018 року у Львові 500 людей постраждали від насильства. Серед них – 425 жінок.

Для боротьби з домашнім насильством Львівська міська рада затвердила відповідну програму. У її межах протягом 2019-2020 років проводитимуть низку інформаційно-просвітницьких заходів, круглих столів, тренінгів щодо запобігання та протидії домашньому насильству.

Також віднедавна у Львові працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги людям, які перебувають у кризовій ситуації і потребують екстреної допомоги, у тому числі й постраждалим від домашнього насильства. Детальніше про її роботу читайте тут.

Станом на травень 2019-го від домашнього насильства на території Львівщини постраждали більше 2000 людей.