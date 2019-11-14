В Україні оголосили штормове попередження

Сьогодні, 14 листопада, по всій Україні очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє пресслужба ДСНС з посиланням на Український гідрометцентр.

«Протягом доби 14 листопада пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий), на високогір’ї Карпат 40 м/с (II рівень небезпеки, оранжев евий)», – йдеться в повідомленні.

Раніше Львівський портал повідомляв, що сьогодні у Львові та області синоптики прогнозують теплу, але дощову погоду, місцями сильні пориви вітру.

Температура повітря вночі становитиме 6-11 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +17°С.