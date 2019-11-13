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Львівщину накриють дощі

Наталя Дуляба

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У четвер, 14 листопада, у Львові та області синоптики прогнозують теплу, але дощову погоду, місцями сильні пориви вітру. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Температура повітря вночі становитиме 6-11 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +17°С. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с.

Хмарно з проясненням. Вдень на Львівщині пройдуть дощі.

«14 листопада погоду на Львівщині визначатиме вплив атмосферного фронту від циклону з центром над Італією. Атмосферний тиск падатиме, відносна вологість повітря дещо зменшиться», – додають синоптики.

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