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У Мостиському районі відремонтували дорогу Нагірне – Добромиль

Соломія Головіна

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На території Львівської області у Мостиському районі відремонтували дорогу Нагірне – Добромиль. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Відтак авершено роботи з асфальтування окремої ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого значення О141002 Нагірне – Добромиль на ділянці під’їзд до с. Мишлятичі, що в Мостиському районі.

Роботи виконувала підрядна організація ТзОВ «ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» за рахунок коштів державного дорожнього фонду.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині до формування списку доріг, які візьмуться ремонтувати, пропонують залучати представників громадськості.

Із початку року у області відремонтували понад 300 км доріг.

 

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