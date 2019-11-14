Інтерпол не закрив справу Мазура, вона «у підвішеному стані», – Дещиця

Україна використала факт, що статус Ігоря (Тополі) Мазура в загальній системі Інтерполу через активні дії української сторони було заблоковано до подальшого з’ясування ситуації, і це стало підставою для його повернення з Польщі на Батьківщину. Про це в коментарі власному кореспондентові Укрінформу розповів посол України в Польщі Андрій Дещиця.

«Подача нашою стороною документів до Інтерполу і факт, що з вечора 12 листопада статус Ігоря Мазура в системі Інтерполу був заблокований до з’ясування обставин, означали, що він не переслідується, а його справа перебуває у підвішеному стані, вона вивчається. Це дало йому можливість легально повернутися в Україну», – зазначив Дещиця.

За його словами, Україна «відповіла так само гібридно, як це зробила Росія», подаючи Мазура в розшук по лінії Інтерполу.

Дипломат повідомив, що українська сторона переконує польських колег у тому, що справа, за якою переслідується Мазур, надумана. Окружна прокуратура Любліна продовжуватиме вивчати цю справу. Польська прокуратура затребувала документи по Мазуру від Росії, натомість українська прокуратура надала їм інформацію, яку українське представництво Інтерполу передало до генерального секретаріату цієї організації.

Дещиця зауважив, що виїзд Мазура в Україну не означає закриття справи. Це остаточно вирішуватиме прокурор, який веде цю справу в Окружній прокуратурі Любліна.

«Лише він може прийняти рішення: розвивати цю справу далі і передавати матеріали до суду чи ні», – зазначив Дещиця.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що у Польщі, на прикордонному пункті Дорогуск, за запитом Російської Федерації затримали співробітника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, ветерана АТО Ігоря Мазура.

Згодом віцеспікерка Сейму Польщі Малґожата Ґошєвська пояснила, що «затримання на польському кордоні ветерана АТО Ігоря Мазура є виключно технічним виконанням Республікою міжнародних угод і зобов’язань» та гарантувала невинність затриманого.

Також у Міністерстві закордонних справ запевнили, що стратегія захисту затриманого в Польщі ветерана АТО Ігоря Мазура вже вироблена і консули мають досвід у подібних справах, які закінчувалися звільненням затриманих співвітчизників.

Згодом стало відомо, що його передано на поруки Генерального консула України в Любліні. І він повернувся в Україну.

Зазначимо, Ігор Мазур був керівником «Правого Сектору» Київщини і начальником штабу 24 Сотні Самооборони Майдану під час Революції Гідності. З травня 2014 перебував в зоні АТО. З квітня 2015 року став офіцером Збройних Сил України — командир роти, заступник начальника штабу розвідувального батальйону в Секторі «М». З листопада 2016 року після демобілізації став заступником голови партії УНА-УНСО і заступником Головного командира Української Націоналістичної Самооборони.

У Росії Мазура підозрюють в участі в бойових діях у Чечні в 90-х роках. Він категорично заперечує свою участь в бойових діях на території Чеченської республіки й заявляє, що справа сфабрикована.