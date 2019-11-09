У Польщі за запитом РФ затримали ветерана АТО Ігоря Мазура

У Польщі, на прикордонному пункті Дорогуск, за запитом Російської Федерації затримали співробітника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, ветерана АТО Ігоря Мазура. Про це на своїй сторінці у Facebook написала омбудсменка Людмила Денісова.

«За наявною інформацією, до нього не допускають українського консула та не надають адвоката», — написала Людмила Денісова

За її словами, у понеділок, 11 листопада, в місті Холм буде вирішуватися питання про взяття Ігоря Мазура під варту з метою екстрадиції в Росію.

«Закликаю Міністерство закордонних справ максимально сприяти звільненню Ігоря Мазура — українського громадського активіста та учасника російсько-української війни на Донбасі», — наголосила вона.

Ігор Мазур був керівником «Правого Сектору» Київщини і начальником штабу 24 Сотні Самооборони Майдану під час Революції Гідності. З травня 2014 перебував в зоні АТО. З квітня 2015 року став офіцером Збройних Сил України — командир роти, заступник начальника штабу розвідувального батальйону в Секторі «М». З листопада 2016 року після демобілізації став заступником голови партії УНА-УНСО і заступником Головного командира Української Націоналістичної Самооборони.