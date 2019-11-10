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У МЗС запевнили, що мають вироблену стратегію захисту затриманого в Польщі ветерана АТО Мазура

Вероніка Рой

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У Міністерстві закордонних справ запевнили, що стратегія захисту затриманого в Польщі ветерана АТО Ігоря Мазура вже вироблена і консули мають досвід у подібних справах, які закінчувалися звільненням затриманих співвітчизників. Про це Укрінформу сказав заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

 

За його словами, сьогодні прокуратура проведе процесуальні дії і суд обере запобіжний захід.

«Стратегія захисту вироблена, консули мають досвід захисту прав українців у таких справах, які закінчувалися звільненням затриманих співвітчизників», – наголосив дипломат.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що у Польщі, на прикордонному пункті Дорогуск, за запитом Російської Федерації затримали співробітника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, ветерана АТО Ігоря Мазура.

Згодом віцеспікерка Сейму Польщі Малґожата Ґошєвська пояснила, що «затримання на польському кордоні ветерана АТО Ігоря Мазура є виключно технічним виконанням Республікою міжнародних угод і зобов’язань» та гарантувала невинність затриманого.

Зазначимо, Ігор Мазур був керівником «Правого Сектору» Київщини і начальником штабу 24 Сотні Самооборони Майдану під час Революції Гідності. З травня 2014 перебував в зоні АТО. З квітня 2015 року став офіцером Збройних Сил України — командир роти, заступник начальника штабу розвідувального батальйону в Секторі «М». З листопада 2016 року після демобілізації став заступником голови партії УНА-УНСО і заступником Головного командира Української Націоналістичної Самооборони.

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