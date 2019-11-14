Ветеран АТО Ігор Мазур, затриманий у Польщі, вже повернувся в Україну

Ветеран АТО Ігор Мазур повернувся в Україну. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

«Ігор Мазур співробітник Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини на Батьківщині! Це сталося завдяки спільній роботі Офісу президента, Офісу омбудсмена, українських дипломатів, народних депутатів, МВС та Національної поліції. А також неймовірній підтримці громадянського суспільства та ЗМІ!!! Вкотре переконуюсь, що спільно можна зробити набагато більше!», – написала вона.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що у Польщі, на прикордонному пункті Дорогуск, за запитом Російської Федерації затримали співробітника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, ветерана АТО Ігоря Мазура.

Згодом віцеспікерка Сейму Польщі Малґожата Ґошєвська пояснила, що «затримання на польському кордоні ветерана АТО Ігоря Мазура є виключно технічним виконанням Республікою міжнародних угод і зобов’язань» та гарантувала невинність затриманого.

Також у Міністерстві закордонних справ запевнили, що стратегія захисту затриманого в Польщі ветерана АТО Ігоря Мазура вже вироблена і консули мають досвід у подібних справах, які закінчувалися звільненням затриманих співвітчизників.

Згодом стало відомо, що його передано на поруки Генерального консула України в Любліні.

Зазначимо, Ігор Мазур був керівником «Правого Сектору» Київщини і начальником штабу 24 Сотні Самооборони Майдану під час Революції Гідності. З травня 2014 перебував в зоні АТО. З квітня 2015 року став офіцером Збройних Сил України — командир роти, заступник начальника штабу розвідувального батальйону в Секторі «М». З листопада 2016 року після демобілізації став заступником голови партії УНА-УНСО і заступником Головного командира Української Націоналістичної Самооборони.

Фото: Facebook/Людмила Денісова