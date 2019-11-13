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На Львівщині поліцейського підозрюють у скоєнні смертельної ДТП напідпитку

Вероніка Рой

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Слідчі теруправління ДБР у місті Львові повідомили про підозру у скоєнні смертельної дорожньо-транспортної пригоди слідчому одного з відділів поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДБР.

 

За попередньою інформацією, правоохоронець, у стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи за кермом автомобіля «Daewoo»,  перевищив швидкість та наїхав на бетонну огорожу на узбіччі дороги. Внаслідок удару автомобіль перекинувся, а пасажир, який сидів біля підозрюваного, від отриманих травм помер до приїзду швидкої допомоги.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

У ДБР не повідомляють, де саме трапилася смертельна ДТП. Однак, ймовірно, мова йде про аварію, що сталася 10 листопада близько 04:50 год. у с. Заріччя, Старосамбірського району 27-річний водій «Део Ланоса» не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя дороги, де наїхав на бетонну та дерев’яну огорожу, внаслідок чого автомобіль перекинувся.

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