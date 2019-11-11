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На Старосамбірщині «Ланос» з’їхав з дороги та перевернувся: загинув 28-річний пасажир

Ольга Денисяка

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Вчора, 10 листопада, близько 04:50 год. у с. Заріччя, Старосамбірського району 27-річний водій «Део Ланоса» не справився з керуванням та виїхав на узбіччя дороги, де наїхав на бетонну та дерев’яну огорожу, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Про це Львівському порталу повідомили у Департамені з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

У результаті ДТП пасажир автомобіля «Део Ланос»,28-річний мешканець м. Добромиль Старосамбірського району від отриманих травм помер на місті події.

Водій автомобіля з діагнозом: «Множинні забійно-ескоризовані рани волосистої частини голови та обличчя, струс головного мозку», госпіталізований в хірургічне відділення Добромильської РНЛ Старосамбірського району.

Причини та обставини події встановлюються.

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