ОСТАННІ НОВИНИ

Через ремонт вулиця Данила Апостола буде непроїзною аж до літа-2020. Схема об’їзду

Наталя Дуляба

|

Від завтра, 13 листопада, у Львові починають ремонтувати вул. Данила Апостола, що на Білогорщі. Через це рух частиною вулиці буде обмеженим аж до червня наступного року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Всі ремонтні роботи розпочнуться 13 листопада о 08:00 год. ранку. Їх виконує ТзОВ «НВК Шляхбуд», яке виграло у тендері.

Відтак рух ділянкою від вул. Курмановича до вул. Данила Апостола, 9-А буде перекритим аж до 8 червня 2020 року. Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху:

(Натисніть на зображення для збільшення)

Нагадаємо, почати капремонт вул. Данила Апостола у мерії планували наприкінці жовтня, втім він відтермінувався фактично до середини листопада. Загалом тут збираються відремонтувати ділянку довжиною 270 м. Цей ремонт бюджету Львова обійдеться у 14,5 мільйона гривень.

Зазначимо, що вул. Данила Апостола є бічною від вул. Курмановича, яку почали ремонтувати у середині жовтня. Тут на ділянці від вул. Данила Апостола до вул. П’ясецького, що має близько 1 км у довжину, зараз влаштовують перший шар асфальту. Загальна вартість цього ремонту становить 71,5 мільйона гривень. Завершити всі роботи мають вже у 2020-му. Після капремонту вул. Курмановича запустять новий автобусний маршрут.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Важлива роль супермаркетів у розвитку сучасного Львова
Омелян ШЕВЧУК
Важлива роль супермаркетів у розвитку сучасного Львова

Зараз комфортні сучасні супермаркети «АТБ» цілодобово працюють у 264 населених пунктах 23 областей України. Вже відкрито...

Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні
Анастасія ПИЖ
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні

Чи можливо динамічно розвивати свою справу на Львівщині та  дотримуватися європейських принципів соціальної орієнтації б...

Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника
Ольга ФУЧИК
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян,  серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домі...

33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на зимовий розклад виконання рейсів, згідно з яким зимова маршрутна мережа польоті...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...