Через ремонт вулиця Данила Апостола буде непроїзною аж до літа-2020. Схема об’їзду

Від завтра, 13 листопада, у Львові починають ремонтувати вул. Данила Апостола, що на Білогорщі. Через це рух частиною вулиці буде обмеженим аж до червня наступного року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Всі ремонтні роботи розпочнуться 13 листопада о 08:00 год. ранку. Їх виконує ТзОВ «НВК Шляхбуд», яке виграло у тендері.

Відтак рух ділянкою від вул. Курмановича до вул. Данила Апостола, 9-А буде перекритим аж до 8 червня 2020 року. Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху:

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Нагадаємо, почати капремонт вул. Данила Апостола у мерії планували наприкінці жовтня, втім він відтермінувався фактично до середини листопада. Загалом тут збираються відремонтувати ділянку довжиною 270 м. Цей ремонт бюджету Львова обійдеться у 14,5 мільйона гривень.

Зазначимо, що вул. Данила Апостола є бічною від вул. Курмановича, яку почали ремонтувати у середині жовтня. Тут на ділянці від вул. Данила Апостола до вул. П’ясецького, що має близько 1 км у довжину, зараз влаштовують перший шар асфальту. Загальна вартість цього ремонту становить 71,5 мільйона гривень. Завершити всі роботи мають вже у 2020-му. Після капремонту вул. Курмановича запустять новий автобусний маршрут.