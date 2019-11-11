У Петрівському завершили розведення військ

Українська сторона поінформувала ОБСЄ про завершення розведення сил в Петрівському. Про це РБК-Україна повідомив речник прес-центру операції Об’єднаних сил (ООС) Андрій Агєєв.

Як зазначили в ООС, завтра з 12:00 розпочнеться розмінування.

«Практичне розведення сил та засобів сьогодні завершилось в районі ділянки № 3. Це населені пункти Петрівське і Богданівка. Тобто сьогодні о 12:00 завершилась третя доба розведення. Сьогодні після 12:00 українська сторона повідомила ОБСЄ через МЗС (Міністерство закордонних справ, – ред.) про те, що ми завершили практичну фазу розведення сил та засобів. Завтра з 12:00 розпочнеться розмінування», – повідомив Агєєв.

За його словами, в ОБСЕ українську сторону запевнили, що відведення відбулось дзеркально, і з боку окупованих районів.

«В ОБСЄ запевняють, що все відбувається дзеркально. ОБСЄ підтвердило, що противник так само синхронно виконав розведення», – додав він.

Нагадаємо, 1 жовтня президент Володимир Зеленський під час термінового брифінгу заявив, що на переговорах у Мінську досягнуто домовленостей про початок розведення сил у Петрівському та Золотому, що в Луганській області України.

Розведення сил було заплановано на 7 жовтня, але обстріли бойовиків його зірвали. В українському Міноборони повідомили, що ЗСУ технічно готові до розведення військ у Петровському і Золотому.

Також ми інформували, що 29 жовтня розпочалося розведення військ в Золотому, а 9 листопада – біля Петрівського.