Розведення військ у Петрівському і Золотому відклали через обстріли, – Пристайко

Розведення військ у Петрівському і Золотому, яке мало розпочатися 7 жовтня, відкладено через порушення проросійськими бойовиками режиму припинення вогню у цих точках. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на спільному брифінгу з главою МЗС Латвії Едгаром Рінкевичсом у Києві. Про це повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні мало б початися розведення (у Петрівському і Золотому – ред.), про це дійсно домовилися у Мінську наші переговорні команди. На превеликий жаль, ви знаєте, що декілька днів тому були обстріляні і Петрівське, і Золоте, а наскільки ви пам’ятаєте, наше рішення було про те, що розведення починається на сьомий день після того, як на цій конкретній ділянці зберігається мир і не відбувається обстрілів», – сказав Пристайко.

Він додав, що саме тому тепер доведеться чекати наступного періоду семи днів тиші, який має довести, що сторони мають серйозні наміри і готові до таких подальших кроків, як розведення.

Нагадаємо, 1 жовтня президент Володимир Зеленський під час термінового брифінгу заявив, що на переговорах у Мінську досягнуто домовленостей про початок розведення сил у Петрівському та Золотому, що в Луганській області України.

2 жовтня депутати Львівської обласної ради закликали недопустити відведення українських військ на Донбасі.