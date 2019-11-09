Поблизу Петрівського розпочалось розведення військ

У районі населеного пункту Богданівка-Петрівське українські військові та російсько-окупаційні війська після запуску сигнальних ракет почали розведення сил та засобів.. Про це повідомляє Укрінформ.

«В 12.01 пішли білі ракети, в 12.15 пішли зелені і о 12.20 пішла техніка. Наша техніка – це один БТР, один військовий «Урал» і 7 осіб особового складу – почала займати передбачені раніше позиції в рамках розведення. Завтра і після завтра військовослужбовці і військова техніка відійде», – про це заявив начальник пресцентру ООС Андрій Агєєв.

Він також заявив, що українська сторона отримала підтвердження від СММ ОБСЄ, яка перебуває на непідконтрольній території, інформацію про запуск ракет та початок відведення з боку бойовиків.

Зазначимо, розведення військ в районі населених пунктів Богданівка–Петрівське Донецької області, заплановане на 4 листопада, було перенесено у зв’язку з обстрілами позицій Об’єднаних сил, які зафіксовані 30 жовтня.

8 листопада українська сторона заявила про готовність розпочати о 12.00 практичний процес розведення сил та засобів на згаданій ділянці №3. Водночас російсько-окупаційні війська повідомили, що почнуть розведення зі свого боку лише 9 листопада.

Спецпредставник Організації з безпеки та співробітництва в Європі в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив, що Тристороння контактна група, за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України, погодила дату та час початку відновленого відведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Петрівського у суботу 9 листопада о 12 годині за київським часом.

Штаб ООС 8 листопада виступив з заявою про зрив окупантами розведення військ в районі населених пунктів Богданівка–Петрівське.

Нагадаємо, 1 жовтня президент Володимир Зеленський під час термінового брифінгу заявив, що на переговорах у Мінську досягнуто домовленостей про початок розведення сил у Петрівському та Золотому, що в Луганській області України.

Розведення сил було заплановано на 7 жовтня, але обстріли бойовиків його зірвали. В українському Міноборони повідомили, що ЗСУ технічно готові до розведення військ у Петровському і Золотому.

Своєю чергою 29 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що у Золотому вже розпочалося розведення військ.

Фото: штаб ООС