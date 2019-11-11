Поліцейські розшукали водія, який у Кам’янка-Бузькому районі насмерть збив 79-річну бабусю

Правоохоронці розшукали водія мікроавтобуса «Рено», який у Кам’янка-Бузькому районі насмерть збив 79-річну пенсіонерку і втік з місця аварії. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Зазначимо, мова йде про ДТП, яка сталась 9 листопада близько 20.00 на автодорозі Львів-Радехів-Луцьк неподалік села Гайок у Кам’янка-Бузькому районі. Тоді невідомий водій, збив 79-річну місцеву мешканку, після чого втік з місця події. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події.

Правоохоронці встановили особу зловмисника, ним виявився 39-річний приватний підприємець з Волинської області, що керував мікроавтобусом «Рено».

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування.