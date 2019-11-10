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Поліцейські розшукують водія, який насмерть збив бабусю у Кам’янка-Бузькому районі та втік

Вероніка Рой

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Вчора, 9 листопада, близько 20.00 на автодорозі Львів-Радехів-Луцьк неподалік села Гайок у Кам’янка-Бузькому районі невідомий автомобіль насмерть збив жінку та втік. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Попередньо встановлено, що невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем,  скоїв наїзд на пішохода – 79-річну мешканку одного з сіл району, після чого втік з місця події. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Усіх, хто був очевидцем скоєння цієї ДТП або володіє інформацією, що допоможе встановити особу водія-втікача, просимо зголоситись на оперативну лінію 102.

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