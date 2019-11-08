Розведення сил у Петрівському розпочнеться 9 листопада, – ОБСЄ

Тристоронньою контактною групою з врегулювання ситуації на Донбасі було прийнято рішення про початок розведення сил і засобів у Петрівському завтра, 9 листопада, о 12 год. Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік, передає пресслужба ОБСЄ.

«Тристороння контактна група за участю представників деяких районів Донецької та Луганської областей України погодила дату та час початку оновленого розведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Петрівського. Розведення сил та засобів розпочнеться в суботу, 9 листопада 2019 року, о 12:00 за київським часом», — мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 жовтня президент Володимир Зеленський під час термінового брифінгу заявив, що на переговорах у Мінську досягнуто домовленостей про початок розведення сил у Петрівському та Золотому, що в Луганській області України.

Розведення сил було заплановано на 7 жовтня, але обстріли бойовиків його зірвали. В українському Міноборони повідомили, що ЗСУ технічно готові до розведення військ у Петровському і Золотому.

Своєю чергою 29 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що у Золотому вже розпочалося розведення військ.