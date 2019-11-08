ОСТАННІ НОВИНИ

Розведення сил у Петрівському розпочнеться 9 листопада, – ОБСЄ

Вероніка Рой

|

Тристоронньою контактною групою з врегулювання ситуації на Донбасі було прийнято рішення про початок розведення сил і засобів у Петрівському завтра, 9 листопада, о 12 год. Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік, передає пресслужба ОБСЄ.

 

«Тристороння контактна група за участю представників деяких районів Донецької та Луганської областей України погодила дату та час початку оновленого розведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Петрівського. Розведення сил та засобів розпочнеться в суботу, 9 листопада 2019 року, о 12:00 за київським часом», — мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 жовтня президент Володимир Зеленський під час термінового брифінгу заявив, що на переговорах у Мінську досягнуто домовленостей про початок розведення сил у Петрівському та Золотому, що в Луганській області України.

Розведення сил було заплановано на 7 жовтня, але обстріли бойовиків його зірвали. В українському Міноборони повідомили, що ЗСУ технічно готові до розведення військ у Петровському і Золотому.

Своєю чергою 29 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що у Золотому вже розпочалося розведення військ.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні
Анастасія ПИЖ
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні

Чи можливо динамічно розвивати свою справу на Львівщині та  дотримуватися європейських принципів соціальної орієнтації б...

Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника
Ольга ФУЧИК
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян,  серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домі...

33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на зимовий розклад виконання рейсів, згідно з яким зимова маршрутна мережа польоті...

(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?
Наталя ДУЛЯБА
(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?

Наприкінці вересня Львів сколихнула жахлива звістка: на Сихові на будівельному майданчику «Авалону» впав кран. Внаслідок...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...