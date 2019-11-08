Скандальне будівництво на місці синагоги: мерія Львова пропонує «компроміс»

Мерія може викупити із приватної власності приміщення на вул. Сянській, 4, що в самому центрі Львова, де зараз проводять будівельні роботи. Сьогодні, 8 листопада, виконавчий комітет Львівської міськради дав дозвіл на те, аби ЛКП «Агенція ресурсів» провело оцінку вартості цієї нерухомості. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як розповів заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, із забудовником, громадянином Романом Трушем, місцевими мешканцями та єврейською громадою тривалий час ведуться непрості перемовини щодо будівництва на вул. Сянській, 4. У цьому процесі вдалося віднайти певне порозуміння і забудовник пообіцяв призупинити всі роботи на об’єкті, втім домовленостей не дотримується.

«Домовленості час від часу порушуються, що, на мою думку, є некоректно. Зокрема, вчора на об’єкті проводились роботи, хоча була домовленість про те, що цього не повинно бути… Ми мали ряд зустрічей, на останній із них ми зачитали напрацьований проект рішення виконавчого комітету (дозвіл на оцінку будівлі на вул. Сянській, 4, – ред.), із текстом якого погодились всі сторони», – зауважив Андрій Москаленко.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Прийнятим рішенням члени виконкому дозволили ЛКП «Агенція ресурсів» провести оцінку будівлі площею 44,8 кв м на вул. Сянській, 4, яка добудована до сусіднього житлового будинку. У подальшому мерія планує її викупити для суспільних потреб.

Зазначимо, що на цьому місці раніше знаходилась синагога «Хасидим Шуль», яка була першим хасидським молитовним будинком у Львові. Її спорудили ще у 1791 році, проте нацисти під час ІІ Світової війни її зруйнували. У 1970-х роках на вул. Сянській, 4 впритул до існуючого житлового будинку добудували господарську будівлю, яка тривалий час перебувала на балансі ЖЕКу, втім згодом опинилась у приватній власності.

Під час засідання юрист Романа Труша наполягав на тому, аби відкласти прийняття рішення щодо проведення оцінки згаданого приміщення через те, що його клієнту незрозуміло, яким чином події відбуватимуться далі. Водночас правозахисник запевнив, що на вул. Сянській, 4 готові зупинити всі будівельні роботи і скерувати у міську раду відповідний гарантійний лист.

«Ми будемо поважати вас, робитимемо все, щоб ваші інтереси не постраждали, ми маємо бути у компромісній ситуації. А сьогоднішнє рішення – це дозвіл на проведення оцінки будівлі. Самі побачите, скільки нині вона вартує. Можливо, ви скажете, що вас це влаштовує, або будемо мати дискусію», – відповів міський голова Львова Андрій Садовий на прохання представника забудовника.

Як розповіли Львівському порталу місцеві мешканці, роботи на вул. Сянській, 4, що в історичному ареалі Львова, тривають вже близько пів року. При цьому на території відсутній паспорт об’єкта, а забудовник Роман Труш відмовляється продемонструвати їм проєктну документацію.

«Злочин полягає в тому, що належним чином не були проведені археологічні дослідження, забудовник намагається заперечити факт існування на цій ділянці синагоги. Мешканці прилеглих будинків разом із єврейського громадою категорично проти забудови цієї території. Оскільки ділянка знаходиться у межах історичного ареалу Львова, забудовник має мати погоджене Міністерством культури історико-містобудівне обґрунтування. А він і місцеві чиновники «забули» вказати, що на цьому місці раніше була синагога», – стверджують місцеві жителі.

Як вдалося з’ясувати, замовником будівництва на вул. Сянській, 4 є Роман Труш. Тут хочуть звести 5-поверхову офісну будівлю із рестораном та терасою на останньому поверсі. Площа споруди має становити 380 кв м. Історико-містобудівне обґрунтування розробила фірма «Ярко і Ко», а автором проєкту є приватний архітектор є Данило Швець. За даними ЗІК, він є сином начальниці управління охорони історичного середовища Львівської міськради Лілії Онищенко-Швець.

Візуалізація офісної будівлі на вул. Сянській, 4 станом на 2016 рік

Додамо, що під час засідання архітектурно-містобудівної ради, яке відбулося 10 лютого 2016 року, рецензент проєкту майбутнього бізнес-центру, архітектор Віктор Марченко, висловився проти такого будівництва. Він зауважував, що цей об’кт буде «разюче контрастувати» із існуючими будівлями, тому рекомендував зводити такий офісний центр у районі новобудов. Незважаючи на зауваження, члени ради, яку очолює головний архітектор Львова, затвердили містобудівний розрахунок офісного центру на вул. Сянській, 4.

Відповідно до відкритих даних, опублікованих на порталі Clarity Project, Інспекція Держархбудконтролю видала дозвіл початок будівельних робіт на вул. Сянській, 4 ще у 2016 році. Підрядником є приватне підприємство «Капіталпромбуд», технагляд здійснює Тарас Сеньків, а авторський нагляд – Данило Швець.

(Натисніть на зображення для збільшення)

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, приватне підприємство «Капіталпромбуд» існує з 2009 року, зареєстроване воно у Львові на вул. Чупринки і займається оптовою торгівлею деревиною і будматеріалами. Власником фірми є мешканець Яворівського району Володимир Давид.

Труш Роман Іванович або людина з таким іменем є фізичною особою-підприємцем, яка веде ресторанну діяльність.