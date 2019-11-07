На Львівщині оштрафували сімох паліїв трави

Протягом тижня, 28 жовтня – 4 листопада, під час перевірок в області виявили сімох людей, які спалювали суху траву. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

Протягом тижня працівники Держекоінспекції проводили перевірки на території Самбірського, Пустомитівського та Турківського районів. Під час рейдів вони виявили сімох порушників.

«Відповідно до ч.1 ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення до адміністративної відповідальності притягнуто сімох винних осіб із накладенням штрафу на суму 1 190 гривень», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що за самовільне спалювання сухої рослинності чи її залишків передбачена адміністративна відповідальність. За такі дії громадянам «світить» штраф від 170 до 340 гривень, посадовим особам – від 850 до 1 190 гривень. За завдані особливо великі збитки довкіллю передбачена кримінальна відповідальність.

Торік Львівська ОДА просила просила в уряду збільшити розмір штрафів за самовільне спалювання сухостою. На думку посадовців, саме великі штрафи зможуть зупинити паліїв.

Як повідомляв Львівський портал, із початку 2019 року на території області зафіксували більше тисячі пожеж сухостою. Всі вони завдали збитків довкіллю на 13 мільйонів гривень.

Нещодавно у Бродівському районі під час спалювання трави загинула 62-річна жінка.