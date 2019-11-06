Львів'ян закликають здати кров для дівчинки, яку у центрі міста травмувала кінна карета

Постраждала 15-річна дівчина, яку у центрі Львова важко травмував наляканий петардою кінь, потребує донорської крові першої групи з позитивним резус-фактором (+1). Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтерка Уляна Флишко.

«Сьогодні разом із представниками компанії «Каретний двір» були в ОХМАТДИТі, де розмовляли з мамою потерпілої дівчинки. Відомо, що на сьогодні найкращі медики міста всіляко допомагають дитині! Проте, шлях до одужання лише почався. Щоденно дівчина переносить оперативне втручання, а тому є крововтрати», – зазначила вона.

Як наголошує Уляна Флишко, дитина потребує переливання крові, і кожен, у кого перша група крові з позитивним резус-фактором, може зголоситися та долучитися для допомоги дівчинці.

«Для цього потрібно підійти в Львівську обласну службу крові, що на Пекарській, 65, і здати кров з відміткою «Для пацієнтки ОХМАТДИТу – 15-річної Олесі Шиян», – написала Уляна Флишко.

Як повідомляв Львівський портал, 2 листопада на проспекті Свободи карета з кіньми, перелякавшись петарди, в’їхала у лавку, на якій сиділа 15-річна дівчина. Дівчинку госпіталізували у ОХМАТДИТ.

Також ми інформували, що мерія зголосилася покрити всі видатки на лікування постраждалої.

Через цей інцидент у Львові вирішили на один тиждень, тобто приблизно до 11 листопада, припинити діяльність каретних перевезень.