Королева Великої Британії Єлизавета II відмовилася від одягу з натурального хутра

Королева Великої Британії Єлизавета II прийняла рішення з поточного року не носити одяг з натуральним хутром. Про це повідомляє «Громадське».

«Якщо її Величність повинна з’явитися на заході в особливо холодну погоду, з 2019 роки для того, щоб їй було тепло, буде використовуватися штучне хутро», – зазначається у книзі мемуарів особистої радниці і головної модельєрки королеви Анджели Келлі, пише DailyMail.

Протягом багатьох років королева з’являлася в різних шубах і вбранні з натуральним хутром. З часом її ставлення до хутра змінилося. Крім того, Єлизавета II стала піддаватися критиці з боку екоактивістів. Деякі з нарядів королеви вже перешили, а натуральне хутро замінили штучним.

Розведення тварин «на хутро» заборонено у Великій Британії вже майже 20 років, але експорт хутра з інших країн поки існує.

Як інформував Львівський портал, у Верховній Раді України пропонують зареєструвати законопроєкт, який передбачає заборону в Україні хутрових ферм, діяльність яких ніхто не контролює. Лише за даними офіційної статистики, щороку в державі на хутро вбивають понад 630 тисяч тварин, переважно норок.

Своєю чергою Міністерство охорони здоров’я України пропонує посилити вимоги до косметичної продукції і заборонити випробування на тваринах.

Не мало галасу на Львівщині наробили плани збудувати у Бродівському районі наймасштабнішу в Україні норкову ферму. Через це протестували активісти, а також закликали місцевих мешканців допомогти у блокуванні цього проєкту ще на початковій стадії. Згодом через майбутню норкову ферму Бродівська райрада зверталась до Міністерства екології, адже вважає, що вона несе екологічну загрозу для всієї території району.

Також нагадаємо, що 27 жовтня у Львові провели антихутряний марш «Подивись у очі своїй шубі».