«Тебе гріє чужа смерть?». У Львові відбулася антихутряна акція

Сьогодні, 27 жовтня, у центрі Львова відбулась акція «Подивись у очі своїй шубі», спрямована на захист тварин і проти діяльності хутрових ферм. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Львів’яни тримали в руках плакати з написами «Хутро – це страждання», «Тебе гріє чужа смерть?», «Твоя шуба була чиєюсь мамою», «Хутро для тварин, а не для багатих ідіотів», «Хутро – це тортури».

У такий спосіб активісти хотіли привернути увагу до жахіть хутряної промисловості, щоб мотивувати відмовитись від хутра; прискорити заборону звіроферм в Україні; знизити попит на хутро; наголосити на альтернативах та надихнути змінити спосіб життя на етичний.

Як інформував Львівський портал, торік у жовтні стало відомо, що у Бродівському районі планують збудувати наймасштабнішу в Україні норкову ферму. Через це протестували активісти, а також закликали місцевих мешканців допомогти у блокуванні цього проекту ще на початковій стадії. Згодом через майбутню норкову ферму Бродівська райрада зверталась до Міністерства екології, адже вважає, що вона несе екологічну загрозу для всієї території району.

Питання щодо заборони хутрових ферм на території Львівської області також мали розглядати депутати Львівської обласної ради, однак його так і не внесли у порядок денний.

Львівський портал також писав про те, що у Верховній Раді пропонують зареєструвати законопроект, який передбачає заборону в Україні хутрових ферм, діяльність яких ніхто не контролює. Лише за даними офіційної статистики, щороку в державі на хутро вбивають понад 630 тисяч тварин, переважно норок.

Також ми інформували про те, що Міністерство охорони здоров’я України пропонує посилити вимоги до косметичної продукції і заборонити випробування на тваринах.