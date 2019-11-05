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Повідомлення про замінування ЛОДА і СБУ виявилося фейком

Соломія Головіна

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Правоохоронні органи не знайшли вибухонебезпечних чи підозрілих предметів у будівлях Львівської обласної державної адміністрації та Управління Служби безпеки України у Львівській області. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Нагадаємо, інформація про замінування надійшла сьогодні, 5 листопада, на електронну пошту поліції.

За вказаними у повідомленні адресами працювали слідчо-оперативні групи, експерти-вибухотехніки, кінологи та фахівці інших служб.  Правоохоронці оглянули приміщення та прилеглі території. З будівлі  ЛОДА було евакуйовано 150 осіб.

Поліцейські вживають заходів для встановлення особи, що надала неправдиве повідомлення, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

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