Повідомлення про замінування ЛОДА і СБУ виявилося фейком

Правоохоронні органи не знайшли вибухонебезпечних чи підозрілих предметів у будівлях Львівської обласної державної адміністрації та Управління Служби безпеки України у Львівській області. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Нагадаємо, інформація про замінування надійшла сьогодні, 5 листопада, на електронну пошту поліції.

За вказаними у повідомленні адресами працювали слідчо-оперативні групи, експерти-вибухотехніки, кінологи та фахівці інших служб. Правоохоронці оглянули приміщення та прилеглі території. З будівлі ЛОДА було евакуйовано 150 осіб.

Поліцейські вживають заходів для встановлення особи, що надала неправдиве повідомлення, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.