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Розведення сил у Петрівському готові розпочати 8 листопада, якщо працюватиме «режим тиші»

Соломія Головіна

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Командувач Операції об’єднаних сил (ООС) Володимир Кравченко повідомив, що українська сторона поінформувала ОБСЄ про готовність розпочати розведення сил і засобів на ділянці Богданівка-Петрівське на лінії розмежування за умови 7-денного дотримання режиму тиші. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

 

«Ми вже надали листа ОБСЄ, 7-го розпочинаємо, 8-го практично «розводимося». Якщо не буде порушення режиму тиші», – сказав він на брифінгу в понеділок у Краматорську.

У свою чергу керівник української сторони СЦКК полковник Олександр Борщевський зазначив, що оскільки останні обстріли на цій ділянці було зафіксовано 30 жовтня, то, за умови дотримання семиденного терміну без обстрілів, 7 листопада має відбутися верифікація встановлення режиму тиші, і з 12:00 8 листопада Збройні сили зможуть розпочати практичні заходи з розведення сил і засобів.

Нагадаємо, 1 жовтня президент Володимир Зеленський під час термінового брифінгу заявив, що на переговорах у Мінську досягнуто домовленостей про початок розведення сил у Петрівському та Золотому, що в Луганській області України.

Розведення сил було заплановано на 7 жовтня, але обстріли бойовиків його зірвали. В українському Міноборони повідомили, що ЗСУ технічно готові до розведення військ у Петровському і Золотому.

Своєю чергою 29 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що у Золотому вже розпочалося розведення військ.

Володимир Зеленський  зазначив, що 4 листопада має розпочатись розведення військ у Петрівському, якщо не буде обстрілів.

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