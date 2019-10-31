Розведення військ у Петрівському розпочнеться 4 листопада, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 4 листопада має розпочатись розведення військ у Петрівському, якщо не буде обстрілів. Про це він сказав під час спільної з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції за результатами засідання Комісії Україна – НАТО в Києві, передає УНІАН.

«Якщо все буде безпечно і в Петрівському впродовж тижня, ви знаєте, що 7 днів має бути тиша, то 4 листопада ми повинні почати розведення і в Петрівському», – заявив Володимир Зеленський.

Тому, відзначив президент, він не має жодних сумнівів, що відбудеться зустріч лідерів країн «нормандського формату», «якщо всі сторони хочуть і прагнуть зустрітися в «нормандській четвірці», тому що головний результат – це домовленість про припинення війни».

Як повідомляв Львівський портал 29 жовтня у районі населеного пункту Золоте-4 розпочався процес розведення сил і засобів з обох сторін від лінії розмежування. Зокрема, в районі Золотого сили і засоби відводяться на відстань 1 км, процес має тривати не більше 30 днів.

Нагадаємо, 1 жовтня президент Володимир Зеленський під час термінового брифінгу заявив, що на переговорах у Мінську досягнуто домовленостей про початок розведення сил у Петрівському та Золотому, що в Луганській області України.

Розведення сил було заплановано на 7 жовтня, але обстріли бойовиків його зірвали. В українському Міноборони повідомили, що ЗСУ технічно готові до розведення військ у Петровському і Золотому.