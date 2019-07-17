У Дрогобичі виявили стихійне сміттєзвалище

На території Дрогобича, що поблизу вулиці Тисменицька в районі колишніх поліклінічних складів, було виявлене незаконне сміттєзвалище. Про це інформує пресслужба Дрогобицької міської ради.

На місце події виїжджали працівники «Муніципальної варти» та Департаменту міського господарства ДМР.

«На місці були виявлені купи сміття. Очевидно, що його завезли туди вантажівками. Накладні, які знаходились у кучугурах сміття, свідчать про те, що виявлені ТПВ, ймовірно, є не дрогобицького походження, а територій Львівської області. В одній з накладних як місце доставки товару зазначено селище міського типу Лопатин Радехівського району Львівської області, а в іншій — Кам’янко-Бузьк Львівської області. Також виявлено накладну документацію і Тернопільської області», – йдеться у повідомленні міськради Дрогобича.

По виявлення факту стихійного сміттєзвалища повідомлено правоохоронні органи для відкриття кримінального провадження та притягнення до відповідальності винних осіб.

Нагадаємо, раніше Львівський портал інформував, за півроку на Львівщині ліквідували 21 стихійне сміттєзвалище.

Фото: ДМР