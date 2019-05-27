ОСТАННІ НОВИНИ

На Городоччині виявили стихійне сміттєзвалище

Наталя Дуляба

|

На території Великолюбінської селищної ОТГ екологи виявили несанкціоноване звалище відходів. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

 

Стихійне сміттєзвалище виявили вздовж дороги, яка веде до кар’єру вапняку.

«Як показує практика, яри, що утворюються після виробітку корисних копалин, часто стають територіями несанкціонованих сміттєзвалищ, тож на такі факти слід вчасно звертати увагу», – наголошують в Держекоінспекції.

Під час перевірки території екологи склали відповідні матеріали, а керівництву ОТГ скерують лист із вимогою ліквідувати незаконне звалище.

Нагадаємо, нові стихійні сміттєзвалища нещодавно виявили й у Жовківському районі, на одне із них звозили будівельні відходи.

Як повідомляв Львівський портал, у 2015 році в області було 250 стихійних сміттєзвалищ, станом на травень 2019-го таких об’єктів нарахували всього лише 30.  Ліквідувати всі несанкціоновані звалища на Львівщині планують до 2020 року.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Час історій»: «електрошок» від демотивації та повний катарсис свідомості
Соломія ГОЛОВІНА
«Час історій»: «електрошок» від демотивації та повний катарсис свідомості

«Час історій з Іриною Снітинською»  – це унікальна львівська платформа сторітелінгу, створена 2017 року. З цього часу в ...

Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання
Наталя ДУЛЯБА
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання

На Львівщині перейнялися проблемою просування українського виробника на міжнародні ринки, адже наразі успіхом у цій сфер...

Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська
Соломія ГОЛОВІНА
Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська

Коли натхнення кудись вивітрилося із твого життя, відсутні сили йти далі і опускаються руки, коли здається, що все пропа...

Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі
Анастасія ПИЖ
Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі

Сьогодні Україна приваблює мільйони туристів. Тільки цього року за прогнозами до нас завітає близько 30 млн іноземців. Ц...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...