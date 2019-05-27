На Городоччині виявили стихійне сміттєзвалище

На території Великолюбінської селищної ОТГ екологи виявили несанкціоноване звалище відходів. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

Стихійне сміттєзвалище виявили вздовж дороги, яка веде до кар’єру вапняку.

«Як показує практика, яри, що утворюються після виробітку корисних копалин, часто стають територіями несанкціонованих сміттєзвалищ, тож на такі факти слід вчасно звертати увагу», – наголошують в Держекоінспекції.

Під час перевірки території екологи склали відповідні матеріали, а керівництву ОТГ скерують лист із вимогою ліквідувати незаконне звалище.

Нагадаємо, нові стихійні сміттєзвалища нещодавно виявили й у Жовківському районі, на одне із них звозили будівельні відходи.

Як повідомляв Львівський портал, у 2015 році в області було 250 стихійних сміттєзвалищ, станом на травень 2019-го таких об’єктів нарахували всього лише 30. Ліквідувати всі несанкціоновані звалища на Львівщині планують до 2020 року.