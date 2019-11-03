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У Львівській ОДА показали, як «Онур» ремонтує 5 км дороги Східниця – Верхнє Синьовидне

Наталя Дуляба

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ТзОВ «Онур Констукціон Інтернешнл» продовжує ремонтувати 5-кілометровий відрізок дороги Східниця – Верхнє Синьовидне, за який отримає більше 150 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

«На території Львівської області тривають ремонтні роботи на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення. Відтак ремонтують дороогу О140406 Східниця – Верхнє Синьовидне на ділянці км 0+000 – км 4+900. Роботи виконує підрядна організація ТзОВ «Онур Констукціон Інтернешнл» коштом державного дорожнього фонду», – відзвітували у Львівській ОДА.

Нагадаємо, капремонт частини дороги Східниця – Верхнє Синьовидне коштує 156,9 мільйона гривень. За ці гроші компанія «Онур» відновить відрізок траси протяжністю 4,9 км. Таким чином вартість ремонту 1 км становить 32 мільйони гривень.

На ділянці, де триває ремонт, «Онур» має повністю замінити дорожнє полотно, облаштувати кювети та водозбірні труби, відновити два мости, нанести нову розмітку і встановити дорожні знаки. Всі роботи на цій частині дороги Східниця – Верхнє Синьовидне розпочались 12 жовтня.

Додамо, що з початку 2018 року ТзОВ «Онур Констукціон Інтернешнл» отримало понад 200 держзамовлень на 10,5 мільярда гривень, серед них – 152 контракти у Львівській області загальною вартістю 4,5 мільярда гривень.

Нещодавно компанія «Онур» почала будувати новий міст у Сколівському районі. Вартість цього об’єкта становить 65 мільйонів гривень. Також фірма наприкінці серпня завершила ремонт 180-метрового мосту на Жидачівщині, будівництво якого обійшлося майже у 230 мільйонів гривень.

Фото: ЛОДА

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