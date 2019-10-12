На Сколівщині взялися за ремонт дороги Східниця – Верхнє Синьовидне

На Сколівщині розпочався капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Східниця – Верхнє Синьовидне. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

Згідно із повідомленням, до кінця року заплановано виконати земляні роботи, укріплення кюветів монолітним бетоном, влаштувати підпірні стінки з габіонів, влаштувати водопропускні труби, провести ремонт двох мостових переходів, влаштувати основу з ЩПС та частково влаштувати вирівнюючий шар асфальтобетону.

Роботи виконує підрядна організація ТзОВ «Онур Констукціон Інтернешнл» за рахунок коштів державного дорожнього фонду.

Фото: ЛОДА