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На Сколівщині «Онур» збудує новий міст за 65 мільйонів

Наталя Дуляба

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У селі Крушельниця Сколівського району розпочались підготовчі роботи до капітального ремонту мосту на 12 км дороги Східниця – Верхнє Синьовидне. Перехід планують збудувати до кінця 2020 року, він буде найдовшим у Західній Україні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Міст знаходиться на ділянці км 12+730 – км 12+870 автомобільної дороги О140406 Східниця – Верхнє Синьовидне у селі Крушельниця Сколівського району. Підготовка до масштабного ремонту тут вже розпочалась.

Вартість капітального ремонту мосту становить 65 мільйонів гривень. Фінансування цього об’єкта відбувається коштом державного дорожного фонду. Всі роботи виконує ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», завершити їх планують до кінця 2020 року.

«Цього року тут планують провести підготовчі роботи, влаштувати земляне полотно, провести берегоукріплюючі роботи на лівобережній дамбі та сполучити міст із насипом підходів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, компанія «Онур» нещодавно завершила реконструкцію аварійного мосту у Жидачівському районі, який пролягає дорогою державного значення Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка. Новий переїзд має довжину 180 м, вартість всіх робіт склала понад 229 мільйонів гривень.

Фото: ЛОДА

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