Запобіжний захід Дубневичу. Суд пішов до нарадчої кімнати

Вищий антикорупційний суд, який обирає запобіжний захід народному депутату Ярославу Дубневичу, відправився до нарадчої кімнати для прийняття рішення. Про це пише УП, передає Львівський портал.

Засідання суду щодо обрання запобіжного заходу, розпочате 1 листопада, продовжилося сьогодні, 2 листопада.

Сторона обвинувачення просить арешт на 60 днів із альтернативою внесення застави у розмірі трохи більше 93 мільйонів гривень, обґрунтовуючи це тим, що на волі Дубневич може переховуватися, впливати на свідків та інших підозрюваних, а також перешкоджати розслідуванню провадження іншим чином.

Натомість адвокати просять відпустити їхнього підзахисного на поруки.

«Я нікуди не збираюся тікати і не збираюся переховуватися від слідства», – запевнив Дубневич.

Він наголошував, що історія з його підозрою тягнеться вже давно, з грудня 2018 року. При цьому, за словами нардепа, його жодного разу не кликали давати свідчення.

Адвокат Дубневича заявив, що особи, які готові взяти його на поруки, користуються довірою широкого кола населення.

Як повідомляв Львівський портал, на засіданні з обрання запобіжного заходу Дубневичу у п’ятницю, 1 листопада, адвокат повідомив, що його готові взяти на поруки «під письмове зобов’язання» дев’ять народних депутатів: Ігор Палиця, Віктор Бондар, Тарас Батенко, Анатолій Урбанський, Петро Юрчишин, Віктор Балога, Антон Кіссе, Сергій Мінько та Ігор Колихаєв. Усі поручителі – з парламентської групи «За майбутнє», до якої входить й сам Дубневич.

Нагадаємо, Ярослава Дубневича підозрюють у заволодінні 93,2 млн грн на схемі із закупівлі «Укрзалізницею» стрілочної продукції.

31 жовтня Верховна Рада зняла з нього недоторканність і дозволила арешт нардепа. Того ж дня Дубневичу вручили підозру.

Зняття недоторканості із Ярослава Дубневича підтримали 26 із 31 народного депутата від Львівщини, а згоду на арешт надали лише 12 із них. Із повним списком голосувань можна ознайомитися тут.