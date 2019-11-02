Епідемії дифтерії в Україні немає, – Скалецька

Очільниця Міністерства охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що в Україні немає епідемії дифтерії, однак закликала громадян робити щеплення. Про це вона розповіла в інтерв’ю ВВС Україна, передає Львівський портал.

Міністерка зауважила, що Україна може розраховувати орієнтовно на 450 флаконів протидифтерійної сироватки, і цієї дози вистачить.

«Ми ще не говоримо про серйозну епідемію, ситуація з дифтерією є під контролем. Минулого року було 10 хворих, а використали 141 дозу сироватки. Кілька сотень списали, бо закінчився термін придатності. Тобто 141 флакон – це і була потреба України у сироватці», – сказала Зоряна Скалецька.

За її словами, що МОЗ має близько 200 флаконів сироватки, які вже розподілені між регіонами. Втім при потребі додаткові дози Україні нададуть гуманітарною допомогою. Водночас Скалецька закликала українців робити щеплення від дифтерії.

«Сироватки застосовують тільки для тих, хто захворів. Цього року ми маємо 200 флаконів, ще додатково 150 чи 170 нам передадуть міжнародні організації як гуманітарну допомогу. Ще 100 флаконів теж як допомогу нададуть посольства, якщо буде така необхідність. Тобто насправді ми можемо розраховувати на 450 флаконів сироватки і цієї кількості ліків достатньо», – додала Зоряна Скалецька.

Нагадаємо, один із перших випадків захворюваності на дифтерію зафіксували столичні медики наприкінці жовтня. Тоді недугу підхопив 9-річний хлопчик. Згодом на Закарпатті на дифтерію захворіли три людини.

Загалом в Україні діагноз «дифтерія» лабораторно підтвердили вже у 20 випадках, 18 із них – лише протягом жовтня-2019. Мова йде про Луганську, Хмельницьку, Закарпатську, Тернопільську та Київську області. Мешканців Львівщини закликають робити щеплення від дифтерів. Вакцину потрібно вводити не лише дітям, а й дорослим.

Як повідомляв Львівський портал, Львівщина наразі має лише вісім протидифтерійних сироваток. Про те, які симптоми має дифтерія та до яких наслідків це захворювання може призвести, читайте тут.