Обережно, дифтерія. Чим небезпечна хвороба та як вберегтися?

В Україні вже почали фіксувати перші випадки захворювання на дифтерію. Наразі серед українського населення дуже низький рівень вакцинації на це захворювання, що може призвести до справжнього спалаху хвороби. Про те, як попередити хворобу та де можна зробити вакцинацію сьогодні, 25 жовтня, під час брифінгу розповіла сімейна лікарка, яка працювала під час спалаху інфекції у 1990 роках Марта Луковська, передає Львівський портал.

Дифтерія – гостра інфекційна хвороба, яка вражає органи серцево-судинної, дихальної та нервової систем, а також надниркових залоз. Заразитися інфекцією – дуже легко: інфекцію можна підхопити від хворої людини при розмові, або при користуванні спільними предметами (посудом, іграшками та речами, якими користувалася хвора на дифтерію людина). Інкубаційний період інфекції триває від двох днів до тижня. Основними симптомами хвороби є висока температура (від 38 до 40 градусів), сонливість, слабкість, біль у горлі тощо.

«Дифтерія викликається паличкою, яка тривало, особливо в осінньо-весняний період, може зберігатися у природі. На початках захворювання майже не відрізняється від ГРВІ. Хворий може мати високу температуру, головні болі, болі в горлі. Тому дуже часто люди перебувають вдома, не звертаються до лікарі. Потім у ротоглотці може з’явитися сіро-білий наліт, або так звана біла плівка, також спостерігається набряк підшкірної клітковини. У результаті цього людині стає важко дихати. Якщо вчасно не почати лікування, перебіг може бути такий, що утворюються фібринозні нальоти на дихальних шляхах – трахеї та глотці. Найважче це переносять діти до 7 років», – пояснює Марта Луковська.

Єдиний і найдієвіший спосіб попередити хворобу – вакцинація. Її роблять за чітко визначеним календарем щеплень. Першу вакцинацію проти дифтерії дітям роблять у 2, 4 і 6 місяців, потім роблять ревакцинацію у 18 місяців і в 6 років, а далі – у 16 років. А дорослим рекомендовано робити щеплення через кожні 10 років.

Головна позаштатна спеціалістка з епідеміології управління охорони здоров’я ЛМР Олена Баворовська каже, що дифтерія є небезпечна тим, що викликає збудник виділяє екзотоксин. Він є одним з найпотужніших екзотоксинів, які може привести до летальних наслідків.

Адже він може уражати різноманітні системи і органи людини. Перш за все, це серцево-судинна система, нирки, центральна нервова система і навіть набряк, який викликає дифтерійна паличка в ротоглотці, може привести до того, що перекриваються дихальні шляхи, і у результаті чого людина може померти. Саме тому львів’ян закликають не забувати про вакцинацію від дифтерії. На сьогодні з вакциною проти дифтерії у медичних закладах Львова проблем немає. Вакцина у поліклініках для всіх є безкоштовною, тому львів’ян закликають звернутися до своїх сімейних лікарів, які вже направлять на щеплення.

«Вакцини дозволяють формувати антитоксичний імунітеті зменшують сприйнятиливість до даної інфекції. Усі, хто не зробив останні 10 років серед дорослого населення чергову ревакцинацію, повинен зараз самостійно звернутися до свого сімейного лікаря, пройти огляд, отримати дозвіл на проведення щеплень і отримати вакцину. Вакцина є цілком безпечною, всі вони мають флаконний термоіндекатор. Тобто кожний наочно може достовіритися в тому, що не порушений холодовий ланцюг при їх зберіганні. Сама процедура вакцинації – абсолютно безболісна. Правда, у після вакцинальному періоді можливі деякі місцеві та загальні реакції – невеличкі почервоніння, набряк місця ін’єкції, незначне підвищення температури», – каже Олена Баворовська.

До слова, з 1991 по 1998 в Україні вже була епідемія дифтерії. Тоді було зареєстровано 20 тисяч випадків захворювання на цю недугу, з яких 690 осіб померли з тої причини, що вони не були вакциновані.

«Я пам’ятаю у 1990 роках, коли я працювала дільничним лікарем у Львові, почалася епідемія дифтерії. Ми тоді отримали вакцину, та практично від ранку до вечора ходили по квартирах та прививали всіх. Це було дуже серйозно. Тоді ми прививали по 50-60 людей в день. Я звернутися до тих батьків, які кажуть, що вакцина неефективна: 20 років тому ми прививали вакциною, яка була на той час. І За 25 років медицина пішла вперед. І я вірю, що сьогодні вакцина значно краще, аніж тоді», – пригадує Марта Луковська.