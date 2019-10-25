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Львівщина має лише 8 сироваток для лікування дифтерії

Вероніка Рой

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У Львівській обласній інфекційній лікарні на сьогодні в наявності є лише вісім протидифтерійні сироватки. Про це сьогодні, 25 жовтня, під час брифінгу розповів начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб, передає Львівський портал.

 

Як він розповів, декілька місяців тому у Міністерстві охорони здоров’я попереджали, що коли вгамується спалах кору Україну очікує збільшення кількості хворих на дифтерію. Всього за 9 місяців цього року в країні зареєстровано було два випадки дифтерії. Однак вже у жовтні зафіксований спалах цього захворювання на Закарпатті, де захворіло 15 студентів медичного Ужгородського національного університету. Крім цього, вчора було діагностовано дифтерію і в 9-річної дитини у Києві. Тому, за словами Володимира Зуба, ризик виникнення захворюваності або виникнення спалаху дифтерії на території міста Львова – високий. Він наголошує, що єдиний спосіб попередити хворобу – вакцинація, яку можна зробити безкоштовно у поліклініках міста.

«На жаль, рівень вакцинації у Львові у різних вікових категоріях коливається від 50 до 75%. Для того, щоб територія була захищена необхідно, щоб рівень вакцинації складав не менше 95%. Зараз ми не маємо колективного імунітету від дифтерії. Ця інфекція перебігає набагато складніше ніж кір. Це захворювання протікає в рази складніше, важче та супроводжується більшим відсотком ускладнень, уражаючи легені, серце, нирки. Ці ускладнення настільки важкі, що це може приводити до інвалідизації і навіть до смерті», – пояснює головний лікар Львова.

За його словами, сьогодні у Львівській інфекційній лікарні є лише 8 доз сироватки для лікування дифтерії, які отримали по державному розподілу.

«Купити сироватку у вільній мережі немає можливості. Тому слід розуміти, що якщо хтось захворіє, то тих 8 доз вистачить на чотири легких випадки дифтерії, або на два складних. Для всіх інших буде симптоматичне лікування та відбуватиметься пошук, де взяти вакцину», – каже Володимир Зуб.

Нагадаємо, про те, які симптоми має дифтерія та до яких наслідків це захворювання може призвести, читайте тут.

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