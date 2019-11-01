Від сьогодні з вулиць Львова зникнуть літні майданчики

У Львові підприємці зобов’язані демонтувати літні майданчики, які функціонують у місті щорічно з 1 квітня до 1 листопада. Про це Льввіському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У 2019 році у місті функціонувало 505 літніх майданчиків, які отримали паспорти і дозвіл на облаштування. Управління архітектури та урбаністики Львівської міської ради нагадує, що ці тимчасові споруди потрібно демонтувати. Якщо ці роботи виконано не буде, то районні адміністрації примусово демонтують майданчики

Зазначимо, у Львівській міській раді видають дозволи на встановлення літніх майданчиків. Основною умовою отримання дозволу є дотримання архітектурно-художніх вимог.