Транспортники Садового пропонують львів’янам електричку замість метро

Нещодавно Львівська міськрада підтримала петицію мешканців, які просили розморозити проект будівництва метрополітену. Втім тепер замість метро у Львові пропонують альтернативу – запуск електрички. Про це 31 жовтня заявив начальник міського управління транспорту Орест Олеськів, передає кореспондент Львівського порталу.

Посадовець зауважив, що у Львові потрібно розвивати різні варіанти громадського транспорту. Власне, будівництво метрополітену передбачає Генеральний план міста, проте його облаштування є складним, дороговартісним і забере багато часу.

«Зараз у Львові розробляється План сталої міської мобільності, на фінальній стадії є Інтегрована концепція розвитку міста. В останній цей вид транспорту (метро, – ред.) не передбачений… Але ці документи передбачають розвиток альтернатив метрополітену – це міська електричка. Для її впровадження потрібно розробляти техніко-економічне обґрунтування, тому будемо вивчати, які є для цього можливості», – розповів Орест Олеськів.

Зазначимо, що першу міську електричку у Львові запустили ще у 1990-х, вона курсувала зі Сихова через головний вокзал до Підзамче. Але цей вид транспорту не користувався попитом серед мешканців, тож через збитковість його ліквідували. У 2009 році у місті знову намагались впровадити щось подібне – рейковий автобус. Проте ця ідея також провалилась.

Водночас під час обговорення депутат Роман Іванців заявив, що облаштуванням метрополітену у Львові зацікавилась австрійська компанія, яка була головним консультантом при будівництві Бескидського тунелю. Його відкрили на Львівщині навесні 2018 року.

Додамо, що ідея запуску підземного трамвая у Львові виникла ще у ХХ столітті. Її почали втілювати у життя наприкінці 1980-х років. Метро мало пролягати центром міста і сполучати його з Підзамче, районом вулиць Снопківської, Сахарова та Наукової. Реалізацію цього проекту зупинили через те, що перша вентиляційна шахта, яку почали зводити біля палацу Потоцьких, пошкодила довколишні будівлі.

Влітку львів’яни зареєстрували петицію з пропозицією розморозити проект будівництва метрополітену. Її автор заявляв, що спорудити метро у Львові є цілком реально, це підтвердили науковці Львівської політехніки. Єдиною умовою тут є те, що прокладати його можна до території діаметром 1 км від Ратуші.