Мерія підтримала пропозицію відновити львівський метрополітен

Сьогодні, 11 липня, сесія міської ради Львова підтримала ідею розморозити проект будівництва львівського метрополітену. «За» відповідну ухвалу проголосували 34 депутати,передає кореспондент Львівського порталу.

Ідею розморозити проект львівського метрополітену автор петиції Василь Лозовий пояснив тим, що Львів сьогодні перевантажений транспортом. На його думку, найближчим часом ця ситуація на краще не зміниться, оскільки кількість мешканців щораз збільшується.

«Зважаючи на перевантаженість Львова, затори та велику кількість громадського, приватного транспорту, пропоную розморозити проект львівського метрополітену… На мою думку, він має право на життя. Враховуючи сучасні технології, це буде набагато легше провести, ніж 25 років тому. Тому я прошу його розморозити і хоча б до 2022 року почати будівництво»,­ – йдеться у петиції.

Також Василь Лозовий заявив, що науковці Львівської політехніки підтвердили, що збудувати метро у Львові є реально. Єдиною умовою тут є те, що прокладати його територією діаметром 1 км від Ратуші не можна.

Депутати підтримали ідею відновлення львівського метрополітену, тож міська рада вже найближчим часом має з’ясувати, яким чином її можна реалізувати.

Зазначимо, що ідея запуску підземного трамвая у Львові виникла ще у ХХ столітті. Її почали втілювати у життя наприкінці 1980-х років. Метро мало пролягати центром міста і сполучати його з Підзамче, районом вулиць Снопківської, Сахарова та Наукової. Реалізацію цього проекту зупинили через те, що перша вентиляційна шахта, яку почали зводити біля палацу Потоцьких, пошкодила довколишні будівлі.