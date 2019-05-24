Бескидський тунель окупить себе через 23 роки, — Укрзалізниця

Рівно рік тому, на Львівщині відкрили двоколійний Бескидський тунель, який з’єднує Україну з країнами Євросоюзу. Відкриття найбільшого за останні десять років інфраструктурного проекту збільшило показники Укрзалізниці вдвічі, проте окупність проекту прогнозують аж у 2042 році. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі відомства.

«Із червня 2018 року через новозбудований тунель у напрямку західних кордонів держави та зворотно пройшло 10,5 тис. вантажних поїздів загальною кількістю понад 500 тис. вагонів. Вантажообіг в обох напрямках склав майже 2,5 млрд тонно-кілометрів брутто», — розповів голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

Він зауважив, що серед вантажів, що прямують через тунель на експорт, переважає українська продукція гірничо-видобувної та металургійної промисловості, а також вантажі в контейнерах.

Також, у пасажирському сполученні за рік ділянкою V Критського міжнародного транспортного коридору в обох напрямках пройшло 8 тис. 590 пасажирських та приміських поїздів.

У першому кварталі 2019 року середньодобова кількість вантажних поїздів, що прямували через Бескидський тунель перегоном Лавочне — Мукачево, майже на 19% перевищує показник першого кварталу 2018 року.

За розрахунками, окупність реалізованого проекту припадає на 2042 рік. При цьому враховуються не лише доходи від вантажних і пасажирських перевезень, а також зменшення експлуатаційних витрат від функціонування нового тунелю.

До слова, загальна кошторисна вартість проекту склала 2 мільярди 931 мільйон гривень. У рамках проекту було не лише споруджено новий тунель завдовжки 1 764 м, а також проведена повна перебудова залізничної інфраструктури станції Бескид та перегонів.

Як повідомляв Львівський портал, 24 травня 2018 року на Львівщині за участі п’ятого Президента України Петра Порошенка відкрили Бескидський залізничний тунель.