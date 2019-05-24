ОСТАННІ НОВИНИ

Бескидський тунель окупить себе через 23 роки, — Укрзалізниця

Анастасія Мельник

|

Рівно рік тому, на Львівщині відкрили двоколійний Бескидський тунель, який з’єднує Україну з країнами Євросоюзу. Відкриття найбільшого за останні десять років інфраструктурного проекту збільшило показники Укрзалізниці вдвічі, проте окупність проекту прогнозують аж у 2042 році. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі відомства.

 

«Із червня 2018 року через новозбудований тунель у напрямку західних кордонів держави та зворотно пройшло 10,5 тис. вантажних поїздів загальною кількістю понад 500 тис. вагонів. Вантажообіг в обох напрямках склав майже 2,5 млрд тонно-кілометрів брутто», — розповів голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

Він зауважив, що серед вантажів, що прямують через тунель на експорт, переважає українська продукція гірничо-видобувної та металургійної промисловості, а також вантажі в контейнерах.

Також, у пасажирському сполученні за рік ділянкою V Критського міжнародного транспортного коридору в обох напрямках пройшло 8 тис. 590 пасажирських та приміських поїздів.

У першому кварталі 2019 року середньодобова кількість вантажних поїздів, що прямували через Бескидський тунель перегоном Лавочне — Мукачево, майже на 19% перевищує показник першого кварталу 2018 року.

За розрахунками, окупність реалізованого проекту припадає на 2042 рік. При цьому враховуються не лише доходи від вантажних і пасажирських перевезень, а також зменшення експлуатаційних витрат від функціонування нового тунелю.

До слова, загальна кошторисна вартість проекту склала 2 мільярди 931 мільйон гривень. У рамках проекту було не лише споруджено новий тунель завдовжки 1  764 м, а також проведена повна перебудова залізничної інфраструктури станції Бескид та перегонів.

Як повідомляв Львівський портал, 24 травня 2018 року на Львівщині за участі п’ятого Президента України Петра Порошенка відкрили Бескидський залізничний тунель.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання
Наталя ДУЛЯБА
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання

На Львівщині перейнялися проблемою просування українського виробника на міжнародні ринки, адже наразі успіхом у цій сфер...

Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська
Соломія ГОЛОВІНА
Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська

Коли натхнення кудись вивітрилося із твого життя, відсутні сили йти далі і опускаються руки, коли здається, що все пропа...

Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі
Анастасія ПИЖ
Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі

Сьогодні Україна приваблює мільйони туристів. Тільки цього року за прогнозами до нас завітає близько 30 млн іноземців. Ц...

Нова українська школа. Рік після запуску
Вероніка РОЙ
Нова українська школа. Рік після запуску

Завершується навчальний рік, а з ним – і дебютний рік нової освітньої реформи Міністерства освіти і науки України. 1 вер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...