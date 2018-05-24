Президент урочисто відкрив на Львівщині Бескидський тунель

На Львівщині за участі Президента України Петра Порошенка відбулася церемонія відкриття Бескидського залізничного тунелю. Про це з місця події передає кореспондент Львівського порталу.

Додамо, що урочистості розпочалися на території Закарпаття (Західний портал). Далі Петро Порошенко разом з делегацією, до складу якої, зокрема, увійшов міністр інфраструктури Володимир Омелян та міністр оборони Степан Полторак, протестували тунель і прибули потягом на Львівщину (Східний портал), де відбулося символічне перерізання червоної стрічки.

«Цей тунель є символом співпраці Укрзалізниці, української влади, європейських банків, коли, об’єднавши зусилля, ми в умовах війни показали, що здатні робити такі інфраструктурні проекти. Напрямок тунелю – в Європу. Також він міцно з’єднав Галичину і Закарпаття, і це дуже символічно. Впевнений, що це символ ефективної співпраці України з Європейським Союзом. Адже на цей тунель припадає 60% експортного залізничного потоку», – сказав Глава держави.

Як своєю чергою розповів головний інженер дирекції з будівництва Бескидського тунелю Володимир Харлан, старий тунель в останні роки практично не забезпечував безпечний рух поїздів.

Він наголосив, що новий тунель – головні ворота України в Європу і його будували, враховуючи всі європейські стандарти. Зазначимо, що над будівництвом тунелю впродовж 5 років працювало близько 400 осіб.

«Так як він з’єднує 6 країн, то потрібно було приймати комплекс мір для того, щоб він ще міг функціонувати. На сьогодні це головні ворота України в Європу. З новим тунелем міняється технологія перевезення. Потяг не зупиняється, тому йде економія паливно-енергетичних ресурсів, зменшення обороту вагону і локомотива, через що і йде зменшення вартості перевезень. При будівництві цього тунелю взяті всі європейські норми. У всіх старих тунелях не передбачалося жодних засобів захисту (тільки ніші і камери для працівників), то в цьому тунелі є пожежний водопровід, залізничні цистерни на 225 тонн води на Східному і Західному порталах, система датчиків рівня ЦО, система датчиків температури, відеоспостереження і телефонний зв’язок», – сказав Володимир Харлан.

Довідка

Бескидський тунель – другий за довжиною залізничний тунель в Україні (1764 м). Тунель є важливою логічною складовою маршрутів експорту української продукції в Євросоюзі. Це один з наймасштабніших інфраструктурних проектів часів незалежної України. Новий Бескидський тунель побудували на заміну старому, що діяв з 1886 року і вже вичерпав свій експлуатаційний ресурс. Проект будівництва тунелю реалізовувався за кредитні кошти, завдяки співпраці з Європейським банком реконструкції і розвитку та Європейським інвестиційним банком. Загальна кошторисна вартість проекту – 2 931 734 грн. Новий тунель зможе пропускати до 100 пар поїздів на добу зі швидкістю 60-70 км/год., тоді як старий міг пропускати лише 47 і швидкість проходження іноді падала до 15 км/год.