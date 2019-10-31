Понівечений пам'ятник ЗУНР на Листопадового чину таки відновили

У Львові на вул. Листопадового чину відновили понівечений вандалами пам’ятник ЗУНР, який торік відкрила Львівська ОДА. Відповідне фото на своїй Facebook-сторінці опублікував учасник Революції Гідності Антон Орестович.

Нагадаємо, у липні цього року із пам’ятника на вул. Листопадового чину зірвали напис «1918 – 2018».

Львівська ОДА звернулася міську раду Львова взяти на баланс пам’ятник ЗУНР. Це все пов’язано з тим, що ЛОДА не може утримувати цей пам’ятник. Відтак мерія Львова таки погодилася взяти під свою опіку меморіал на вул. Листопадового чину.

Нагадаємо, минулого року через спорудження пам’ятника до 100-річчя ЗУНР між Львівською ОДА та міською радою Львова виник конфлікт, тож кожна із них вирішила встановити власний монумент. Пам’ятник ЗУНР на вул. Листопадового чину встановила Львівська ОДА 1 листопада 2018 року. У цей же день ще один пам’ятник ЗУНР, приурочений її 100-річчю, відкрила влада Львова на вул. Городоцькій. Відстань між обома пам’ятниками становить 400 м.

Фото: Facebook/Антона Орестовича