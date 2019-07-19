Мерія Львова погодилася взяти на баланс пам’ятник ЗУНР, який відкривав Синютка

Міськрада Львова візьме на баланс пам’ятник ЗУНР, що розташований на перетині вул. Листопадового Чину та вул. Огієнка. Про це заявив мер Львова Андрій Садовий, передає пресслужба Львівської міської ради.

«Я мав розмову з головою державної адміністрації, він попросив, щоб ми цей монумент взяли на баланс міста. Відтак, зараз ми створюємо комісію і приймемо його на баланс міста, будемо робити все можливе, щоб він все ж оберігався, тому що на нього були потрачені бюджетні кошти», — зазначив мер.

Нагадаємо, раніше Львівська ОДА просила міську раду Львова взяти на баланс пам’ятник ЗУНР. Це все пов’язано з тим, що ЛОДА не може утримувати цей пам’ятник.

Своєю чергою голова Львівської ОДА Маркіян Мальський, закликав правоохоронців провести розслідування і знайти зловмисників, які нещодавно пошкодили цей пам’ятник. Як повідомляв Львівський портал, напередодні монумента практично зник напис «1918 – 2018», який символізував 100-річчя створення ЗУНР.

Минулого року через спорудження пам’ятника до 100-річчя ЗУНР між Львівською ОДА та міською радою Львова виник конфлікт, тож кожна із них вирішила встановити власний монумент. Так, ЛОДА за 5 мільйонів гривень облаштувала пам’ятник на території лікарні Львівської залізниці на вул. Листопадового чину. Таку ідею критикував головний архітектор Львова Юліан Чаплінський.

Своєю чергою Львівська міська рада встановила пам’ятник, присвячений 100-річчю ЗУНР, на вул. Городоцькій. На його виготовлення і облаштування витратили 3,5 мільйона гривень. Відстань між обома пам’ятниками ЗУНР становить 400 м.