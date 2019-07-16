Львівська ОДА просить міськраду взяти на баланс пам’ятник ЗУНР

Львівська ОДА просить міську раду Львова взяти на баланс пам’ятник ЗУНР, через який торік між ними виник конфлікт. Відповідне звернення сьогодні, 16 липня, під час апаратної наради виголосив заступник голови облдержадміністрації Роман Филипів. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Львівська ОДА не може утримувати пам’ятник ЗУНР, встановлений у листопаді 2018 року на вул. Листопадового чину, тому просить мерію прийняти його на свій баланс.

«Є прохання до Львівської міської ради взяти на баланс цей об’єкт. Управління капітального будівництва ЛОДА, яке було замовником будівництва пам’ятника, не може бути його балансоутримувачем. Тому думаю, для цього треба визначити одне з комунальних підприємств. Адже об’єкт потребує відповідного утримання, охорони та збереження», – заявив Роман Филипів.

Він також закликав правоохоронців провести розслідування і знайти зловмисників, які нещодавно пошкодили цей пам’ятник. Як повідомляв Львівський портал, напередодні монумента практично зник напис «1918 – 2018», який символізував 100-річчя створення ЗУНР.

Минулого року через спорудження пам’ятника до 100-річчя ЗУНР між Львівською ОДА та міською радою Львова виник конфлікт, тож кожна із них вирішила встановити власний монумент. Так, ЛОДА за 5 мільйонів гривень облаштувала пам’ятник на території лікарні Львівської залізниці на вул. Листопадового чину. Таку ідею критикував головний архітектор Львова Юліан Чаплінський.

Своєю чергою Львівська міська рада встановила пам’ятник, присвячений 100-річчю ЗУНР, на вул. Городоцькій. На його виготовлення і облаштування витратили 3,5 мільйона гривень. Відстань між обома пам’ятниками ЗУНР становить 400 м.