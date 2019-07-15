У Львові невідомі пошкодили пам’ятник ЗУНР

На вул. Листопадового чину невідомі викрали цифри з пам’ятника ЗУНР, який відкрили наприкінці 2018 року. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Із монумента практично зник напис «1918 – 2018», який символізував 100-річчя створення ЗУНР. Натомість на пам’ятнику залишились цифри 2 і 1.

Як додала речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, наразі правоохоронці проводять перевірку та встановлюють осіб, причетних до пошкодження пам’ятника.

Нагадаємо, пам’ятник ЗУНР на вул. Листопадового чину встановила Львівська ОДА 1 листопада 2018 року. У цей же день ще один пам’ятник ЗУНР, приурочений її 100-річчю, відкрила влада Львова на вул. Городоцькій. Відстань між обома пам’ятниками становить 400 м.

Фото: Ігор Зінкевич, Львівський портал