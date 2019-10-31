На ремонти доріг у Львові витратили 145 мільйонів

Із початку року на ремонти доріг у Львові витратили 145 млн грн із передбачених 203 млн грн. Станом на кінець жовтня найменш профінансованими об’єктами є реконструкція вул. Замарстинівської та капремонт вул. Курмановича. Про це сьогодні, 31 жовтня, під час сесії Львівської міськради розповіла директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, на ремонти доріг у бюджеті розвитку Львова-2019 виділили загалом 203 млн грн. За ці кошти протягом року мали відновити сім доріг та збудувати дві велодоріжки.

Станом на кінець жовтня на реконструкцію і капремонти доріг у Львові вже витратили 145 млн грн Найкраща ситуація з фінансуванням – реконструкція площі Двірцевої, вул. Богданівської, вул. Миколайчука, вул. Збиральної.

Найменше встигли освоїти коштів на реконструкцію вул. Замарстинівської – тут витратили майже 30 млн грн із передбачених 50 млн грн. Також суттєво відстає фінансування капремонту вул. Пластової (витрачено 17,8 із передбачених 28,2 млн грн) та вул. Курмановича (використано 5,6 із 18,4 млн грн).

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Нагадаємо, нещодавно міськрада Львова вирішила взяти 1,2 млрд грн кредиту. За ці кошти хочуть капітально відремонтувати і реконструювати більше десятка вулиць, збудувати об’їзну дорогу від західного обходу міста до Білогорщі, а також розробити проектно-кошторисну документацію ще на три інфраструктурні об’єкти. Із детальним переліком доріг, які відновлюватимуть за кредитні кошти, можна ознайомитися тут.