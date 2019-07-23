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На ремонт вулиці Курмановича у Львові витратять 86 мільйонів

Наталя Дуляба

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У Львові оголосили тендер на капітальний ремонт вул. Курмановича, що у Залізничному районі. Всі роботи планують розпочати вже у вересні, а витратити на них – 86 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

«На цьому об’єкті заплановано замінити інженерні мережі, зокрема дощову каналізацію і водопровід, плануємо облаштувати тротуари і зробити велодоріжку. У планах також облаштувати зупинки для автотранспорту, адже маємо надію, що цією вулицею будуть їздити маршрутки», – розповіла заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

У вересні вулицю Курмановича почнуть ремонтувати на відрізку від вулиці Д. Апостола до вулиці П’ясецького. Тут повністю замінять дорожнє покриття і прокладуть комунікації, а також висадять дерева і кущі. Паралельно із цим у мерії хочуть розпочати ремонт вулиці Д. Апостола.

«Проект капітального ремонту вулиці Д. Апостола зараз на експертизі. Орієнтовно на наступний тиждень плануємо оголосити тендер. Вартість ремонту – 16 мільйонів 700 тисяч гривень», – додала Ірина Маруняк.

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