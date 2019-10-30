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Укрпошта припинить продавати лотереї

Соломія Головіна

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У відділеннях Укрпошти з 1 листопада перестануть продавати лотереї. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

 

Наголошується, що компанія більше не співпрацює із компанією «Українська національна лотерея», що надає послуги загальнонаціональних та «онлайнових» лотерей. З початку листопада поштові відділення не реалізовують лотерейні квитки та не виплачують виграші.

«Так як ми поки не продали ще Головпоштамт під 5-зірковий готель, то щоб не конкурувати з казино, відповідно до запланованих рішень Верховної Ради, Укрпошта з 1 листопада остаточно припинила продавати лотереї. І єдина азартна гра, в яку ми продовжимо грати, – це затвердження тарифів», –  написав у Facebook керівник Укрпошти Ігор Смілянський.

Як повідомляв Львівський портал, 29 вересня Кабмін схвалив низку законопроєктів, зокрема й щодо легалізації казино в Україні.

Ще в серпні Володимир Зеленський заявив, що хоче легалізувати азартні ігри в Україні, зокрема дозволити роботу казино у п’ятизіркових готелях. Офіційно на Львівщині такі гральні зали можуть з’явитися у п’ятьох місцях.

Нагадаємо, заборона грального бізнесу в Україні діє з 2009 року, але на практиці він працює «в тіні», доступ населення до нього залишається, а держава практично втратила контроль за веденням цього бізнесу.

У травні 2016 року Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект №4663 про легалізацію азартних ігор і систему контролю за організацією казино, букмекерською діяльністю і проведенням лотерей.

За оцінками експертів, бюджет України може отримати додатково близько 10 мільярдів гривень, якщо азартні ігри таки легалізують.

 

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