Возницька б'є на сполох через протікання покрівлі фондосховищ Олеського замку

Донька легендарного музейника Бориса Возницького, яка свого часу очолювала Львівську галерею мистецтв, Лариса Возницька-Разінкова б’є на сполох через затікання покрівлі фондосховищ Олеського замку. Про цю проблему вона розповіла сьогодні, 28 жовтня, під час засідання круглого столу «Як зберегти пам’ятки культурної спадщини на території Львівської області», передає кореспондент Львівського порталу.

За її словами, з часу відкриття музею-заповідника «Олеський замок» минуло 45 і, як зауважила Лариса Возницька-Разінкова, він звісно руйнується. При цьому вона додала, що найбільшою проблема є затікання даху фондосховищ музею.

«Найбільша проблема в Олеському замку – дах фондосховищ, який був частково накритий гонтою та черепицею, що вже давно злетіла, ворони там роблять гнізда…. Це питання неодноразово піднімалося. Навіть їздили і робили чергову документацію по всіх тих об’єктах. Але до сих пір нічого не зроблено: фондосховища течуть. І це просто біда, тому що там тільки 2 тис. експонатів дерев’яної скульптури, вже не говорячи про живопис і інші твори мистецтва», – зазначила колишня керівниця Львівської галереї мистецтв», – зазначила вона.

Як писав Львівський портал, голова Львівської ОДА Маркіян Мальський каже, що працює над тим, щоб «примагнітити» увагу держави до замків Львівщини.

Нагадаємо, у березні цього року Львівська облрада передала у державну власність Олеський, Золочівський та Підгорецький замки, а також оборонну вежу у селі П’ятничани.

Раніше Львівський портал неодноразово писав про скандал довкола ймовірної «комуналізації» замків області. Зокрема, ми публікували матеріал «Возницький перевернеться в могилі? На Львівщині назріває скандал навколо долі історичних замків», де мовиться про загрозу знищення цих пам’яток у зв’язку із можливою передачею їх у власність територіальних громад області. Однак згодом від ідеї передачі замків громадам відмовилися.

Згодом облрада виділила 120 тисяч на проведення заходів з приватизації майна обласної комунальної власності в частині виготовлення технічної документації для загаданих замків.

Додамо, що ініціативу з передачі замків Львівщини в комунальну власність назвали ймовірною оборудкою, також виникають побоювання стосовного того, що згодом ці об’єкти можуть перетворитися на готелі і ресторани.

Також за участі представника Міністерства культури було проведено круглий стіл щодо долі замків Львівщини, але консенсусу в цій ситуації досягнути не вдалося. Детальніше про це читайте у матеріалі «Епопея із «комуналізацією» замків Львівщини триває. Пам’ятки із землями підуть у руки держави чи забудовників?». Після кількох спроб «комуналізувати» замки на сесіях облради питання «заглохло».

Довідка:

Олеський замок – пам’ятка архітектури та історії XIII–XVIII століть, розташована у смт Олесько Буського району Львівської області. Один із найдавніших в Україні замків, імовірно, побудований одним із синів галицько-волинського князя Юрія Львовича на плато пагорба, який височіє серед заплави р. Ліберція.

Замок був переданий Львівській галереї для музейних цілей. У 1970–1974 роках під керівництвом Бориса Возницького тривало відновлення замку як архітектурної пам’ятки, йому повернено вигляд періоду найбільшого розквіту – кінця XVIII століття. До 1975 року створено експозицію, і музей відкрився. В 1989 році отримав статус музею-заповідника.