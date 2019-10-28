ОСТАННІ НОВИНИ

У вівторок львів’янам увімкнуть опалення

Наталя Дуляба

|

У вівторок, 29 жовтня, до помешкань львів’ян та всіх установ почнуть подавати тепло. Про це йдеться у розпорядженні міського голови Львова №561, повідомляє Львівський портал.

 

«Розпочати з 29 жовтня опалювальний сезон 2019-2020 років для всіх категорій споживачів», – йдеться у розпорядженні.

Від завтра «Львівгаз» має розпломбувати  газові прилади, які використовуються населенням та комунально-побутовими споживачами міста і які були опломбовані після закінчення опалювального сезону 2018-2019 років.

Також теплопостачальні підприємства Львова мають забезпечити подачу тепла споживачам згідно з умовами договорів на теплопостачання.

Нагадаємо, на початку жовтня у Львові тепло почали подавати у школи, садочки та лікарні, проте згодом цей процес призупинили через сильне потепління.

Станом на ранок понеділка, 28 жовтня, в Україні офіційно стартував опалювальний сезон. Проте житловий фонд восьми областей, серед яких – Львівщина, ще не отримує тепла. Показник підключення житлового та соціального фондів Львівської області наразі практично на нулі.

Як повідомляв Львівський портал, опалення в житлових будинках Львова та області вмикають тоді, коли протягом трьох діб середньодобова температура становить +8°С. зазвичай це відбувається у середині жовтня.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби
Вероніка РОЙ
Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби

20 жовтня в Україні відзначали День боротьби із раком грудей. І не дарма, адже у такий спосіб щороку намагаються приверн...

Поки Винники борються за здоров’я своїх дітей, Стрий продовжує мовчати
Галина КОВАЛЬ
Поки Винники борються за здоров’я своїх дітей, Стрий продовжує мовчати

Мешканці Винників подають свою версію подій з приводу спорудження заводу гарячого цинкування неподалік: «Висипки та п...

Курорт на смітті. На Львівщині може зникнути відомий бальнеологічний санаторій
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Курорт на смітті. На Львівщині може зникнути відомий бальнеологічний санаторій

За 22 кілометри на південний захід від Львова, у курортному містечку Великий Любінь діє один із найстаріших в Європі бал...

Таємний LIFT: хто може очолити РДА на Львівщині?
Наталя ДУЛЯБА
Таємний LIFT: хто може очолити РДА на Львівщині?

Ще в середині серпня влада гучно заявила про новий кадровий підхід на Львівщині. В центрі нововведень опинились голови р...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...