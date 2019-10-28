У вівторок львів’янам увімкнуть опалення

У вівторок, 29 жовтня, до помешкань львів’ян та всіх установ почнуть подавати тепло. Про це йдеться у розпорядженні міського голови Львова №561, повідомляє Львівський портал.

«Розпочати з 29 жовтня опалювальний сезон 2019-2020 років для всіх категорій споживачів», – йдеться у розпорядженні.

Від завтра «Львівгаз» має розпломбувати газові прилади, які використовуються населенням та комунально-побутовими споживачами міста і які були опломбовані після закінчення опалювального сезону 2018-2019 років.

Також теплопостачальні підприємства Львова мають забезпечити подачу тепла споживачам згідно з умовами договорів на теплопостачання.

Нагадаємо, на початку жовтня у Львові тепло почали подавати у школи, садочки та лікарні, проте згодом цей процес призупинили через сильне потепління.

Станом на ранок понеділка, 28 жовтня, в Україні офіційно стартував опалювальний сезон. Проте житловий фонд восьми областей, серед яких – Львівщина, ще не отримує тепла. Показник підключення житлового та соціального фондів Львівської області наразі практично на нулі.

Як повідомляв Львівський портал, опалення в житлових будинках Львова та області вмикають тоді, коли протягом трьох діб середньодобова температура становить +8°С. зазвичай це відбувається у середині жовтня.