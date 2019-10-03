Львів’янам розповіли, коли в їхніх помешканнях увімкнуть опалення

Через зниження температури повітря у Львові з 4 жовтня розпочинається опалювальний сезон у школах, садках, закладах охорони здоров’я та культури. Також місто готове подавати опалення в житлові будинки. Про це сьогодні, 3 жовтня, на брифінгу щодо початку опалювального сезону для бюджетних установ та готовності міста до зими розповів в.о. директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександр Одинець, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«Щодо житлових будинків ми на 100% готові подавати теплоносій. Зараз завершується заповнення систем. Буде прийнято рішення залежно від погодних умов – тобто коли протягом трьох діб середньодобова температура буде +8°С. За таких умов буде прийнято рішення про початок опалювального сезону», – прокоментував Олександр Одинець.

Також додав, що на сьогодні міські теплопостачальні підприємства повністю готові до опалювального сезону. Підготовлено 154 котельні, в тому числі одна ТЕЦ і дві теплоцентралі, підготовлено 169 центральних теплових пунктів та 567 кілометрів теплових мереж. Зокрема близько 4 кілометрів теплових мереж ми замінили на попередньо ізольовані труби.

Нагадаємо, раніше Львівський портал інформував, що для того, аби розпочати у Львові опалювальний сезон, комунальним підприємствам потрібно щонайменше 155 млн грн. Якщо Львівська міська рада не виділить цих коштів, то вже у жовтні львів’яни можуть не отримати тепла і гарячої води.

Додамо, що опалювальний сезон у Львові зазвичай розпочинається в середині жовтня.