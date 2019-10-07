Сьогодні у львівських школах, дитсадках та лікарнях увімкнули опалення

Від сьогодні, 4 жовтня, у зв’язку зі зниженням температури розпочався опалювальний сезон у школах, садках, закладах охорони здоров’я та культури. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Станом на 8.00 год 7 жовтня 108 закладів гуманітарного блоку отримують опалення. «Львівтеплоенерго» подає опалення до 80, «Залізничнетеплоенерго» – до 28». Але це є динамічний процес. Тобто заявки надходитимуть й надалі», – зазначив в.о. директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександр Одинець.

Також він додав, що рішення про початок опалювального сезону в житлових будинках буде прийнято залежно від погодних умов – тобто коли протягом трьох діб середньодобова температура буде +8°С.